Samsunspor, 18 yaşındaki Çadlı orta saha Mbatoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi Samsunspor, bir süredir deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbatoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Nuri Asan Tesisleri'nde Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan'ın katılımıyla yapıldı. Kulüp, genç oyuncuya başarılar dileyerek onu Samsunspor ailesine hoş geldin dedi.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbatoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor Futbol Akademisi, bir süredir deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbatoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde, Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Kulüpten imzanın ardından yapılan açıklamada, "Mbatoloum Daniel'e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.