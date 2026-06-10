Haberler

Samsun'dan Sümela Ultra'da üç kürsü başarısı

Samsun'dan Sümela Ultra'da üç kürsü başarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da gönüllülük esasıyla kurulan NorTheRun koşu topluluğu, Trabzon Maçka'daki Sümela Ultra 2026 organizasyonunda 3 farklı kategoride derece elde etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gönüllülük esasıyla kurulan bir koşu topluluğunun sporcuları, Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen Sümela Ultra 2026 organizasyonunda üç kürsü derecesi elde etti.

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi Milli Parkı'nın doğasında gerçekleştirilen organizasyona Samsun'dan NorTheRun isimli kulüp adına 19 sporcu katıldı. Karadeniz'in zorlu arazi koşullarında düzenlenen yarışlarda sporcular, hem 22 kilometrelik Altındere Medium Trail hem de 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

22 kilometrelik parkurda Sevinç Ballı ile Zeki Aydemir yarışırken, 17 sporcu ise 10 kilometrelik etapta ter döktü. Yarış sonunda Samsun ekibi üç önemli derece elde ederek organizasyona damga vurdu.

10 kilometre kadınlar genel klasmanında Berna Köksal üçüncü olurken, Fatih Kırımlı yaş kategorisinde ikinci, Yalçın Alcan ise yaş kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.

Zorlu parkurlarda elde edilen derecelerle sporcular performanslarıyla takdir topladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun kara listesi sızdı! Ağır toplara ihraç şoku
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Adana'da kaybolan kadın 3 gün sonra evinin yakınında ölü bulundu

Kaybolduktan 3 gün sonra evinin yakınında ölü bulundu
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu