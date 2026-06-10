Samsun'dan Sümela Ultra'da üç kürsü başarısı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gönüllülük esasıyla kurulan bir koşu topluluğunun sporcuları, Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen Sümela Ultra 2026 organizasyonunda üç kürsü derecesi elde etti.

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi Milli Parkı'nın doğasında gerçekleştirilen organizasyona Samsun'dan NorTheRun isimli kulüp adına 19 sporcu katıldı. Karadeniz'in zorlu arazi koşullarında düzenlenen yarışlarda sporcular, hem 22 kilometrelik Altındere Medium Trail hem de 10 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

22 kilometrelik parkurda Sevinç Ballı ile Zeki Aydemir yarışırken, 17 sporcu ise 10 kilometrelik etapta ter döktü. Yarış sonunda Samsun ekibi üç önemli derece elde ederek organizasyona damga vurdu.

10 kilometre kadınlar genel klasmanında Berna Köksal üçüncü olurken, Fatih Kırımlı yaş kategorisinde ikinci, Yalçın Alcan ise yaş kategorisinde üçüncü sırada yer aldı.

Zorlu parkurlarda elde edilen derecelerle sporcular performanslarıyla takdir topladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı