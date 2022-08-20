Samsun haber! Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 Eyüpspor: 1 Spor Haberleri Samsun spor haberi: 1 berabere kaldı. 1 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 10. dakikada Pa Dibba'nın pasında kaleyi cepheden gören İbrahim Akdağ'ın şutu üstten az farkla auta çıktı. 20. dakikada Murat'ın pasında kale sahasında topla buluşan Eze, meşin yuvarlağı uzak köşeye yuvarladı. 0-1 28. dakikada Osman'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Harun parmaklarının ucuyla çeldi, dönen topta Harris'in kaleye giden şutunu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 32. dakikada Boldrin'in kullandığı kornerde topu önünde bulan Laura, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1 47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boldrin'in şutu yandan auta çıktı. 57. dakikada İbrahim'in kullandığı topta meşin yuvarlak filelere gitti, hakem pozisyonda Szumski'ye faul yapıldığını tespit etti. 59. dakikada Celil'in 30 metre uzaklıktan vurduğu şutta, top üst direkten oyun alanına geri döndü. 68. dakikada defansa yaptığı baskıda topu kapan Osman'ın ceza sahsından vurduğu şut direğin yanından auta çıktı. 88. dakikada Mücahit, sol kanattan ortasına kayarak vuran Ahmet'in şutu direğin sağından auta çıktı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Anıl Usta xx, Mehmet Akıncık xx Samsunspor : Szumski xx, Zeki Yavru xx, Alim Öztürk xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik x (Hasan dk. 70 x), Celil Yüksel xx (Ali Ülgen dk. 75 x), Kadeem Harris xx, Fernando Boldrin x (Yusuf Emre dk. 70 x), Moryke Fofana x (Novikovas dk. 90 ?), Gaetan Laura xx (Ahmet Sagat dk. 75 x) Yedekler: Aykut, Muhammet, Yunus Emre, Sarp, Soner Teknik Direktör: Bayram Bektaş Eyüpspor : Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Alpaslan Öztürk xx, Uğur Demirok xx, Berkan Emir xx, Stephane Badji x (Bekir dk. 90+3 ?), İbrahim Akdağ x (Ahmed Ildız dk. 70 x), Sinan Kurt xx, Pa Dibba x (Umut dk. 82 ?), Okwuchukwu Ezeh x (Ahmet Yazar dk. 71 x), Emeka Eze xx Yedekler: Cengiz, Erdem, Claro, Arda, Can, Ahmet Özkaya Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez Goller: Laura (dk. 32) (Samsunspor), Eze (dk. 20) (Eyüpspor) Sarı kartlar: Hasan (Samsunspor) İbrahim Akdağ, Uğur Demirok (Eyüpspor) - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İbrahim Akdağ Samsunspor Eyüpspor Spor Haberler

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