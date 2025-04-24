İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Samsun'daki Judocular, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları İçin Hazırlanıyor

Samsun'daki Judocular, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları İçin Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, ümit ve genç milli judocular ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor. Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, sporcuların kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi verdi.

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), ümit ve genç milli judocular, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık amacıyla yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Samsun TOHM'da, ümit ve genç kategorilerde toplam 56 milli judocu ortak kamp kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.

Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, AA muhabirine, görevi devralalı 2 ay olduğunu ve milli takımla iyi bir uyum sağlayarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Milli sporcularla kısa ve uzun vadeli hedeflerinin olduğunu ifade eden Sandal, "Kısa vadeli hedeflerimiz bu seneki Avrupa ve dünya şampiyonaları, uzun vadeli hedeflerimiz ise 2028 ve 2032 Olimpiyatların altyapılarının hazırlığını yapıyoruz." dedi.

Ümit Milli Takımı sporcularının bir hafta sonra Berlin'de düzenlenecek Avrupa Kupası için test müsabakalarına katılacaklarını anlatan Sandal, "Müsabakalarda madalya alan, madalyaya yakın olan sporcularımızla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz. Burada Ümit Milli Takım'daki sporcularımız genç milli takımdaki abilerini hem çalışma bakımından hem disiplin bakımından hem kendilerine hedef koyma bakımından örnek alıyorlar. Hem sporcularımıza faydaları da oluyor." dedi.

Genç milli takımın 2 Mayıs'a kadar Samsun TOHM'da antrenmanlara devam edeceğini söyleyen Sandal, şunları kaydetti:

"3-4 Mayıs'ta İstanbul'da Marmara Kupası olacak. Dünya Şampiyonası ayarında bir turnuva olacak. Biz sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Genç, dinamik ve güçlü bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu sene Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali. Burada İstiklal Marşı'mızı okutmak, altın madalya kazanmak ve uzun vadeli hedefte de 2028 ve 2032 Olimpiyatlarına buradan sporcu hazırlamak."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.