Minik sporcular şampiyonluk için tırmandı

Samsun'da düzenlenen Spor Tırmanış Türkiye Kupası'na 197 sporcu katıldı. Müsabakalar Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Spor Tırmanış Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapan Samsun'da, 197 sporcu en yükseğe tırmanabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Samsun'da Spor Tırmanış Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde lider disiplini Türkiye Kupası müsabakaları düzenlendi. Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 il ve 32 kulüpten 97 erkek ile 100 kadın sporcu madalya için yarıştı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç takdim etti. Aslankoç, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

