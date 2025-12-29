Minik sporcular şampiyonluk için tırmandı

Spor Tırmanış Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapan Samsun'da, 197 sporcu en yükseğe tırmanabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Samsun'da Spor Tırmanış Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde lider disiplini Türkiye Kupası müsabakaları düzenlendi. Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 il ve 32 kulüpten 97 erkek ile 100 kadın sporcu madalya için yarıştı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç takdim etti. Aslankoç, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SAMSUN