Samsun'da Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 10 ilden 32 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde sporcular, sıralama turu gerçekleştirdi. Şampiyonada yarın final tırmanışı yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine, Samsun'da güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun organizasyonlar için özellikle Samsun'u tercih ettiğini dile getiren Dereci, "Ev sahipliğimiz, arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerinde durdukları meselelerden bir tanesi. İnsanlar buradan çok memnun. Çok memnun olduklarından dolayı da federasyon buraya organizasyon ve etkinlikler veriyor." dedi.

Bu organizasyonun ardından birkaç şampiyonaya daha ev sahipliği yapacaklarını belirten Dereci, "Şampiyonada 5 Samsunlu sporcumuz da yer alıyor. Bu kategoride 32 sporcumuz var ama bir sonraki kategori daha yoğun olacak. Federasyonumuzun Türkiye şampiyonalarını buraya vermelerinden çok memnunuz, kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunlu sporcu Ceylin Karakaya ise 7 yıldır tırmanış sporuyla uğraştığını, 6 yıldır da milli sporcu olduğuna dikkati çekerek, yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.