Samsun'da Rahvan At Yarışları Festivali Düzenlendi

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Rahvan At Yarışları Festivali' büyük heyecana sahne oldu. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, festivalin at yetiştirme kültürünü ve gelenekleri yaşatmak adına büyük bir adım olduğunu belirtti.

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Rahvan At Yarışları Festivali' büyük heyecana sahne oldu. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Festivalimizle, geçmişten günümüze tarihi öneme sahip olan at yetiştirme kültürünü ve geleneklerimizi yaşatmak adına büyük bir adım attık" dedi.

Kültürel mirasların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için adından söz ettiren programlar düzenlemeye devam eden Canik Belediyesi, Canik yöresinde yetişen, rahvan atlar arasında çevikliği ve kendine ait yapısıyla ön plana çıkan Canik atlarının tanıtılması ve ata sporu rahvan biniciliğin yaşatılması adına ilçede 'Canik Belediyesi Rahvan At Yarışları Festivali' düzenledi. 30 ilden 96 binicinin katıldığı ve 9 farklı kategoride büyük heyecana sahne olan yarışlarda Başkan İbrahim Sandıkçı, yarışmalar öncesinde Canik atına binerek vatandaşları selamladı. Yarışmada derece elde eden biniciler ödüllerin sahibi oldu.

Türk milletinin hayatında atın özel bir konumu olduğunu işaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, festival ile ilçede yetişen ve rahvan atlar arasında kendine ait belirli özellikleriyle dikkat çeken Canik atlarının tanıtılmasına ve ata sporun rahvan biniciliğin yaşatılmasına yönelik katkı sunduklarını ifade etti. Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde düzenlediğimiz bu güzide festivalimizle, geçmişten günümüze tarihi öneme sahip olan at yetiştirme kültürünü ve geleneklerimizi yaşatmak adına büyük bir adım attık. Canik atlarının ve rahvan atların tanıtılmasına, nesillerimizin ata sporumuz rahvan biniciliğine olan ilgililerini artırmaya yönelik katkı sunmuş olduk" dedi.

Yarışlara katılan biniciler, Canik Belediyesi tarafından Dereler Mahallesi'nde özel olarak kurulan hipodromda birincilik için kıyasa mücadele etti. Heyecan ve rekabete sahne olan yarışlarda, baş koşu, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü taylar, 3'lü taylar, 2'li taylar ve yerli dörtnal yarışı olmak üzere toplam 9 kategoride ödüller verildi. Yarışlarda birinci olan ve derece elde eden biniciler ödüllerini, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın elinden aldı. Yarışlara katılan biniciler ve vatandaşlar, geleneklerin yaşatılması adına ilçede gerçekleştirilen etkinlikler ve programlardan dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. - SAMSUN