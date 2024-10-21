Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile tartıştı. Araya giren görevlilerin engellediği olay sonrası Samsunsporlu Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi.
Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu sinirler gergindi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile tartıştı.
MERT HAKAN SAHAYA GİRDİ
Gergin geçen mücadelenin ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.
GERGİNLİK KISA SÜRDÜ
Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitti.