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Samsun'da Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Samsun'da Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Samsun Bowling Akademi'de düzenlenen Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Genç kızlar ve erkekler kategorisinde başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Samsun'da düzenlenen Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Faaliyet Programı'nda yer alan 2024-2025 Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Samsun Bowling Akademi'de yapıldı. Şampiyona sonunda dereceye girenlere Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Dr. Erhayat Özgür Bayatız, Başkan Vekili Serdar Arslan, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Murat Kul, Murat Tunçbilek, Muharrem Kalyoncu, Sercan Üzmez ve Selim Çelebi tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Turnuvada genç kızlar kategorisinde Azra Besler (Bowling Akademi SK) birinci, Gülhanım Birinci (Bowling Akademi SK), Yağmur Elif Pehlivan (Bowling Akademi SK) ve Rümeysa Deligöz (Bayburt Üniversitesi SK) üçüncü oldu.

Genç erkeklerde Cemal Batu Pınar (Ankara Bowling K.) birinci, Ömer Faruk Kul (Bayburt Ünv. SK) ikinci, Ata Poyraz Natal (Boğaziçi Bowling SK) ve Rüzgar Köksal (Ankara Bowling K.) üçüncü oldu.

Kulüp sıralamasında ise Samsun Bowling Akademi SK birinci, Bayburt Üniversitesi SK ikinci ve Ankara Bowling Kulübü de üçüncü oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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