Samsun'da 'Gençlik Haftası ve Spor Festivali'

Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası ve Spor Festivali'nde el emeği ürünler sergilendi, spor etkinlikleri ve halk oyunu gösterileri yoğun ilgi gördü.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "Gençlik Haftası ve Spor Festivali", renkli görüntülere sahne oldu.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede İlkadım Okçuluk Salonu'nda Gençlik Haftası ve Spor Festivali düzenlendi. Festivalde açılan stantlarda gençlik merkezleri ve KYK yurtlarında kalan öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Çok sayıda tablo, ebru, seramik, el sanatları, mum, çini, cam mozaik, dokuma, cam, nakış, resim sergilendi. Festival kapsamında düzenlenen farklı spor etkinlikleri ve aktiviteler ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çocuklar, gençler ve aileler gün boyunca çeşitli sportif oyunlar ve etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikle çocuklardan oluşan ritim grubu ve halk oyunu gösterisi beğeniyle takip edildi.

"Bu etkinliklerin amacı tamamen 19 Mayıs bilincini artırmak"

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor Müdürlü Feyzullah Dereci, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 1 Mayıs itibarıyla etkinliklerimize başladık. 30 Mayıs itibarıyla etkinliklerimiz sona erecek. Yapmış olduğumuz bu etkinliklerin amacı tamamen 19 Mayıs bilincini artırmaktır. Bir ay boyunca toplum genelinde 344 etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de bugün gördüğünüz stanttır. Samsun'da 17 gençlik merkezimiz bulunuyor. Bu stantlarda gençlik merkezlerinde ve KYK'da kalan öğrencilerin el emeği ürünleri sergileniyor. Buradan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Bandırma Vapuru'nu ilmek ilmek işlediler

Kavak Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 2 ayda örgü ile yapılan Bandırma Vapuru yoğun ilgi gördü. Merkezde öğretici olan Meltem Güngör, "2 aylık süreçte öğrencilerle birlikte yaptık. Her bir yerini başka bir öğrenci yaptı. Sonradan bütün bir hale getirdik. Kavak Gençlik Merkezi olarak bütün öğrencilerle tamamladık. Tek tek tığ ile işledik. Ördük" diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Vekili Murat Bulacak katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
