Samsun'da düzenlenen 19 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları büyük başarılar elde etti.

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.

İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 60 ilden 650 sporcu katıldı. Şampiyonada Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Buğra Aktaş ve Mehmetcan Töremiş çift erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, Kerem Acu ve Mustafa Samet Tuncer Türkiye 3.sü, tek erkekler kategorisinde Miraç Kantar 2. ve Anıl Ulaç Atan 3. olarak büyük başarılara imza attı.

Final müsabakalarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Türkiye Badminton Federasyonu As Başkanı Şaban Kırcalı, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Spor Şube Müdür V. Erdem Okandan, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat Akman, Badminton İl Temsilcisi Semih Üzer, Teknik Kurul üyesi Yaşar Kaya, Organizasyon kurul üyesi Ercan Hellaç, Okçuluk Tesis Amiri Alper Erdem ve antrenörler takdim etti. - SAMSUN