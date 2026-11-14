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Samsun'da Büyükler Güreş Süper Ligi başladı, 12 takımdan 240 sporcu katılıyor

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Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu 1. etap müsabakaları Samsun'da başladı. Yaşar Doğu Salonu'ndaki müsabakalara 12 takımdan 240 sporcu katılıyor; karşılaşmalar yarın sürecek ve 21 Kasım'da sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi müsabakaları, Samsun'da başladı.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Sezonu Büyükler Güreş Süper Ligi'nin 1. etap müsabakalarına, 12 takımdan 240 sporcu katılıyor.

Sezonun ilk karşılaşmalarında takımlar, minderde kıyasıya mücadele etti.

Yarın yapılacak karşılaşmalarla devam edecek 1. etap müsabakaları, 21 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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