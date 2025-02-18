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Samsun'da Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Resmi Antrenmanları Başladı

Samsun'da Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Resmi Antrenmanları Başladı
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Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sporcular resmi antrenmanlarını yaptı. Türkiye, şampiyonada 36 sporcu ile temsil edilecek.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda resmi antrenmanlar gerçekleştirildi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda mücadele edecek sporcular, resmi antrenmanlarını yaptı.

Şampiyona klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde, büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

Türkiye, şampiyonaya tüm kategorilerde 36 sporcu ile katılıyor.

Yarın eleme atışları yapılacak organizasyon, 23 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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