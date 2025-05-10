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Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması Başladı

Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması Başladı
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da başladı. 29 kulüp ve 105 sporcu katılıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da başladı.

İlkadım ilçesinde Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum'dan genç yetişkin ve elit amatörler kategorilerinde 105 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aksoy, AA muhabirine turnuvaya, 29 kulüp ve 6 ferdi sporcunun katıldığını söyledi.

Aksoy, "Bu sporun gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu spor, 3 yaşından 70 yaşına kadar yapılabilen bir branştır. Samsun ilinde gördüğümüz ilgi ve alaka için teşekkür ederiz." dedi.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Spor
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