Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Koşuldu

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs Yarı Maratonu' koşuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yarı maraton düzenlendi. 18-70 yaş arası 48'i kadın 248 kayıtlı sporcunun katıldığı maraton, Fuar Caddesi'nden start aldı. Fuar Caddesi, Batı Park, Atakum Golf Kulübü, Atatürk Bulvarı'ndan koşulup Olimpik Yüzme Havuzu'nda geri dönüş yapılarak başlangıç noktasına kadar devam eden 21 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde edebilmek için yarıştı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ