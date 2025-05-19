Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Gerçekleştirildi

Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu Gerçekleştirildi
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Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 215 sporcunun katılımıyla yarı maraton gerçekleştirildi. Maraton, Atakum Gençlik Merkezi'nden başlayarak Çakırlar Korosu'na kadar sürdü.

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Yarı Maratonu gerçekleştirildi.

62'si kadın 153'ü erkek olmak üzere toplam 215 sporcunun katılım sağladığı 21 kilometrelik maraton, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın işareti ile başladı. Atakum Gençlik Merkezi önünden başlayan maraton, 10.5 kilometre sonraki Atakum ilçesinde bulunan Çakırlar Korosu'na kadar devam etti. Maratona Samsun, Amasya, Trabzon, Ordu, Elazığ, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırıkkale, Eskişehir, Kütahya, Sinop, Kastamonu, Sakarya, Antalya ile Almanya ve Berlin'den sporcular katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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