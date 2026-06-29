Samsun'da bisiklet turu seferberliği başlatıldı

Samsun'da genel merkezi bulunan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD), şehrin 17 ilçesini kapsayacak 'Bisiklet Turu Seferberliği'ni başlattı.

Samsun'da etkinlikleriyle dikkati çeken bisiklet tutkunlarının çatı örgütlenmesi EKOBİD, Samsun'un 17 şehrine bisiklet turları düzenleyecek. EKOBİD üyesi bisikletçiler ilk etkinlik olarak Salıpazarı ilçesine tur düzenledi. Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamada, "Amacımız yalnızca pedal çevirmek değil; ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik etmek, iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek, çevreci ulaşım kültürünü yaygınlaştırmak ve ilçelerimizde güvenli bisiklet altyapılarının oluşturulmasına katkı sağlamaktır" denildi.

Yaşanan iklim krizine ve hızlanan kirlenen doğaya dikkat çekilen açıklamada, "Dünyamız iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissederken, karbon salımını azaltmanın en etkili yollarından biri bisikletli ulaşımı artırmaktır. Bisiklet; çevreyi kirletmeyen, ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ulaşım aracıdır. Bu nedenle şehirlerimizin bisiklet dostu hale gelmesi artık bir tercih değil, bir ihtiyaçtır. 17 ilçede gerçekleştireceğimiz turlarla vatandaşlarımızla buluşacak, bisiklet farkındalığını artıracak ve yerel yönetimlerimizden güvenli bisiklet yolları, bisiklet park alanları ve bisiklet dostu ulaşım politikalarının yaygınlaştırılmasını talep edeceğiz. Bu seferberlik, yalnızca bisiklet tutkunlarının değil; çocuklarımızın, gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin daha temiz bir çevrede yaşaması için atılmış önemli bir adımdır. Tüm kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşlarımızı bu çevre dostu harekete destek vermeye davet ediyoruz. Pedallarımız; temiz hava, sağlıklı yaşam ve yaşanabilir bir gelecek için dönüyor" ifadeleri yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı