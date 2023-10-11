Samsun Canik Belediyesi'nin düzenlediği ve Samsun'da düzenlenen ilk ulusal yamaç paraşütü hedef yarışması olan Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmada 20'nin üzerinde ilden yaklaşık 50 sporcu mücadele edecek ve 3 farklı klasmanda yarışmalar düzenlenecek. Final etabı uçuşları eşliğinde ödül töreni yapılacak.

Samsun Canik Belediyesi'nin düzenlediği "Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması" 13-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Canik Belediyesi'nin ilçede düzenleyeceği ve Samsun'da düzenlenen ilk ulusal yamaç paraşütü hedef yarışması olma özelliğini taşıyan Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda vatandaşlar heyecan ve adrenalin dolu anlara tanıklık edecek. 20'nin üzerinde ilden yaklaşık 50 sporcunun mücadele edeceği yarışmalar 3 farklı klasmanda gerçekleştirilecek. Sporcuların 13-14-15 Ekim 2023 tarihlerinde, Canik Gültepe Yamaç Paraşütü Alanı'nda kıyasıya yarışacağı ulusal yarışmanın, final etabı uçuşları eşliğinde düzenlenecek olan ödül töreni 15 Ekim 2023 tarihinde, saat 12.00'de Dereler Mahallesi, Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı arkasında oluşturulan iniş ve gözlem alanında gerçekleştirilecek. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm vatandaşları ilçede düzenlenecek olan yarışmaya davet etti.

"Canik ilklere imza atıyor"

Canik, şehrin ilk ulusal yamaç paraşütü hedef yarışmasına ev sahipliği yapacak. Sporcular, Canik Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda, genel klasman, takım klasmanı ve kadın klasmanı olmak üzere 3 ayrı kategoride birincilik için mücadele edecek. Vatandaşları ilçede düzenlenecek olan Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'na davet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Şehrimizin ilk ulusal yamaç paraşütü hedef yarışmasını ilçemizde düzenliyoruz. Yarışmamızda, şehrimizden ve farklı şehirlerden katılım sağlayacak olan sporcularımız birincilik için mücadele edecek. 15 Ekim 2023 tarihinde, Pazar günü düzenleyeceğimiz ödül törenimizde, yarışmamızda birinci olan ve dereceler elde eden sporcularımıza ödüllerimizi takdim edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı yarışmamıza, heyecan dolu anlara ortak olmaya davet ediyorum" dedi. - SAMSUN