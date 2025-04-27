Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonu Oldu

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı erkekler ve kızlarda Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya Kemer'de 19-26 Nisan tarihleri arasında yapılan Bocce Petank Türkiye Şampiyonası 8 gün sürdü. 1100 sporcunun mücadele ettiği şampiyona çekişmeli maçlara sahne oldu. Müsabakalar sonucunda Alaçamspor Bocce Takımı Altın Nokta Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu, Büyük Bayanlar takım halinde Türkiye üçüncülüğü, Altın Nokta Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, Genç Kız Altın Nokta Türkiye Şampiyonluğu, Yıldız Kız Altın Nokta Türkiye 2.'liği ve 3.'lüğü, Genç Kız Altın Nokta Türkiye Şampiyonluğu, Genç Kız takım halinde Türkiye şampiyonluğu aldı.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Yoğun bir antrenman programı ile Türkiye Şampiyonasına hazırlandık. Sporcularım Samsun'a birçok kategoride şampiyonluklar alarak geri dönüyor. Çok çekişmeli maçlara sahne olan Türkiye şampiyonasında derece alan sporcularımız milli takım seçmelerine davet edilmeyi hak kazandı. Ülkemize 2018 yılında Bulgaristan Sofya da Bocce Petank Genç kızlar Balkan Şampiyonluğu, 2022 yılında İspanya da Genç kızlar Avrupa Şampiyonluğu, 2024 yılında İspanya da Genç Kız ve Genç Erkeklerde Avrupa ikinciliği alan sporcularım bu sene dünya ve Avrupa Şampiyonalarında da ülkemize Şampiyonluklar getirirler" dedi. - SAMSUN