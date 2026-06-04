Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun zemini yenileniyor

SAMSUN 19 Mayıs Stadyumu'nda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında zemin tamamen yenilenecek. Çalışmaların 60 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, AK Parti Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un girişimleriyle stadın zemini yaklaşık 35 santimetre kazılacak. Zemindeki ısıtma ve soğutma sistemi boruları ile sprinkler sulama boruları değiştirilecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahaya rulo çim serilecek, daha sonra hibrit çim uygulaması yapılacak. Yenileme çalışmalarının 60 gün içerisinde tamamlanarak sahanın kullanıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı