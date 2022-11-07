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Şampiyonluk yolunda şakaları yok! 10 kişi kalan Fenerbahçe, Sivas'ı devirip liderliği perçinledi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi. 48. dakikada Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Valencia kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 29'a çıkardı ve en yakın rakibi Galatasaray'a 5 puan fark attı.

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi sarı-lacivertliler, 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip kalede bulduğu pozisyonlarda kaleci Ali Şaşal'ı geçirmedi. Bu dakikadan itibaren oyuna dengeyi getiren Sivasspor özellikle ilk yarının son dakikalarında sarı-lacivertlilerin kalesinde tehlike yarattı. Takımlar ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Şampiyonluk yolunda şakaları yok! 10 kişi kalan Fenerbahçe, Sivas'ı devirip liderliği perçinledi

Mücadelenin 48. dakikasında Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı karttan 7 dakikada sonra 55. dakikada Enner Valencia penaltıdan attığı gol ile sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluk yolunda şakaları yok! 10 kişi kalan Fenerbahçe, Sivas'ı devirip liderliği perçinledi

Bu sonuçla lider Fenerbahçe, 29 puana ulaşarak ligde en yakın rakibi Galatasaray'a 5 puan fark attı.

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