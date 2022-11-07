Şampiyonluk yolunda şakaları yok! 10 kişi kalan Fenerbahçe, Sivas'ı devirip liderliği perçinledi
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi. 48. dakikada Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Valencia kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 29'a çıkardı ve en yakın rakibi Galatasaray'a 5 puan fark attı.
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi sarı-lacivertliler, 1-0 kazandı.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip kalede bulduğu pozisyonlarda kaleci Ali Şaşal'ı geçirmedi. Bu dakikadan itibaren oyuna dengeyi getiren Sivasspor özellikle ilk yarının son dakikalarında sarı-lacivertlilerin kalesinde tehlike yarattı. Takımlar ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
Mücadelenin 48. dakikasında Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı karttan 7 dakikada sonra 55. dakikada Enner Valencia penaltıdan attığı gol ile sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla lider Fenerbahçe, 29 puana ulaşarak ligde en yakın rakibi Galatasaray'a 5 puan fark attı.