Şampiyonluk yolunda şakaları yok! 10 kişi kalan Fenerbahçe, Sivas'ı devirip liderliği perçinledi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi. 48. dakikada Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Valencia kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 29'a çıkardı ve en yakın rakibi Galatasaray'a 5 puan fark attı.