Şampiyonluk yolunda Galatasaray'da büyük kayıp! Abdülkerim Bardakcı haftalarca yok

Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında açıklama yaptı.

"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Abdülkerim Bardakcı'nın 4 haftaya yakın sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 32 maça çıkan Bardakcı, başarılı performansıyla göz doldururken 5 kez de fileleri havalandırdı.