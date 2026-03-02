Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ ZORLU MAÇTA KAZANAN ARSENAL

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada William Saliba'nın ve 66. dakikada Jurrien Timber kaydetti. Konuk takımın golünü ise 45+2. dakikada Piero Hincapie, kendi kalesine attı. Chelsea'de Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ALEV ALEV

Bu sonuçla puanını 64 yapan Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı. Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Chelsea ise 45 puanla 6. sırada kaldı. Ligin gelecek haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına gidecek. Chelsea, Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.