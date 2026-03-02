Haberler

Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek maç fazlasıyla 5 puan farkla zirvede yer aldı.

  • Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea'yi Emirates Stadı'nda 2-1 yendi.
  • Arsenal'in golleri 21. dakikada William Saliba ve 66. dakikada Jurrien Timber tarafından atıldı; Chelsea'nin golü 45+2. dakikada Piero Hincapie'nin kendi kalesine attığı goldü.
  • Bu galibiyetle Arsenal, 64 puanla ligde zirvede yer alırken, Chelsea 45 puanla 6. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ ZORLU MAÇTA KAZANAN ARSENAL

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada William Saliba'nın ve 66. dakikada Jurrien Timber kaydetti. Konuk takımın golünü ise 45+2. dakikada Piero Hincapie, kendi kalesine attı. Chelsea'de Pedro Neto, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ALEV ALEV

Bu sonuçla puanını 64 yapan Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı. Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Chelsea ise 45 puanla 6. sırada kaldı. Ligin gelecek haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına gidecek. Chelsea, Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

