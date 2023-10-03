Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi tepetaklak oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı koruyor. Bu nedenle 7. haftanın sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen oran yükseltildi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELTİLDİ

Süper Lig'de 13 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bulunuyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların şampiyonluk oran 8'den 10'a yükseltildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ORANI SABİT

Süper Lig'de ligin favorisi gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.05 olarak kaldı. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.25 ile sabit tutuldu.