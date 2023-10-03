Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi tepetaklak oldu
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı değişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte siyah-beyazlıların oranı 8'den 10'a yükseltildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki farkı koruyor. Bu nedenle 7. haftanın sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'ın şampiyonluğuna verilen oran yükseltildi.
BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELTİLDİ
Süper Lig'de 13 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bulunuyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların şampiyonluk oran 8'den 10'a yükseltildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN ORANI SABİT
Süper Lig'de ligin favorisi gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.05 olarak kaldı. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.25 ile sabit tutuldu.
Kaynak: Haberler.com / Spor