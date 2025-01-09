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Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı

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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18 hafta sonunda yapılan güncellemeyle Beşiktaş'ın oranı tam 75 kat artarak 4'ten 300'e çıktı. İşte diğer oranlar...

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Açıklanan son şampiyonluk oranlarında büyük bir değişime gidildiği görüldü.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI 300'E ÇIKTI

Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Son 2 güncellemede Beşiktaş'ın oranının tam 75 kat arttığı görüldü.

Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluk oranları şöyle;

  • Trabzonspor'un oranı 1000'de sabit kaldı.
  • Başakşehir'in 400 olan oranı da değiştirilmedi.
  • Göztepe'nin 300 olan oranı 400'e çıkarıldı.
  • Eyüpspor'un oranı 300'de sabit kaldı.
  • Samsunspor'un 120 olan oranı değişmedi.
  • Beşiktaş'ın 90 olan oranı 300'e çıkarıldı. Böylece son 2 güncellemede siyah-beyazlıların oranı 4'ten 300'e çıkmış oldu.
  • Fenerbahçe'nin 3.35 olan oranı 3.6'ya yükseltildi.
  • Açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.1'den 1.06'ya geriledi.
Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Galatasaray ve azda fb disnda takimlada umut bekleyip oran veren agir aptaldir

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Adamlar bu ligin üzerinde ler orana ihtiyaçlarını yok şampiyonumsu

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