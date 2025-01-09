Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Açıklanan son şampiyonluk oranlarında büyük bir değişime gidildiği görüldü.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI 300'E ÇIKTI

Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Son 2 güncellemede Beşiktaş'ın oranının tam 75 kat arttığı görüldü.

Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluk oranları şöyle;