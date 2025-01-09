Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devinin oranı tam 75 katına çıkarıldı
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarını güncelledi. 18 hafta sonunda yapılan güncellemeyle Beşiktaş'ın oranı tam 75 kat artarak 4'ten 300'e çıktı. İşte diğer oranlar...
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Açıklanan son şampiyonluk oranlarında büyük bir değişime gidildiği görüldü.
BEŞİKTAŞ'IN ORANI 300'E ÇIKTI
Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Son 2 güncellemede Beşiktaş'ın oranının tam 75 kat arttığı görüldü.
Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluk oranları şöyle;
- Trabzonspor'un oranı 1000'de sabit kaldı.
- Başakşehir'in 400 olan oranı da değiştirilmedi.
- Göztepe'nin 300 olan oranı 400'e çıkarıldı.
- Eyüpspor'un oranı 300'de sabit kaldı.
- Samsunspor'un 120 olan oranı değişmedi.
- Beşiktaş'ın 90 olan oranı 300'e çıkarıldı. Böylece son 2 güncellemede siyah-beyazlıların oranı 4'ten 300'e çıkmış oldu.
- Fenerbahçe'nin 3.35 olan oranı 3.6'ya yükseltildi.
- Açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.1'den 1.06'ya geriledi.