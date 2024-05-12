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Şampiyonluk maçında bu yapılır mı? Kendisini oyundan alan teknik direktöre saldırdı

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Alman ekibi St. Pauli'nin sahasında Osnabrück'u 3-1 mağlup ederek 13 sonra Bundesliga'ya yükselmeyi garantilediği maçta akılalmaz bir olay yaşandı. Ev sahibi takımın futbolcusu Eric Smith, 72. dakikada kendisini oyundan alan teknik direktörü Fabian Hurzeler'in üstüne yürüdü. Bu anlar büyük şaşkınlık yaratırken kırmızı-beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından Bundesliga sevincini coşkuyla yaşadı.

Almanya Bundesliga 2'de lider St. Pauli, ligin 33. haftasında sahasında Osnabrück'u 3-1 mağlup etti.Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Afolayan (2) ve Hartel kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise penaltıdan Kehl attı.

ST. PAULİ BUNDESLİGA'YA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten St. Pauli, bitime 1 hafta kala 3 sıradaki Fortuna Düsseldorf ile arasında puan farkını 6'ya çıkardı. Böylelikle sezonu ilk 2'de bitirmeye garantileyen kırmızı-beyazlı takım, 13 yıl aradan sonra Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.

Şampiyonluk maçında bu yapılır mı? Kendisini oyundan alan teknik direktöre saldırdı

OYUNDAN ALINDI, HOCASININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

St. Pauli'de Bundesliga kutlanırken, beklenmedik bir olay yaşandı. Ev sahibi takımda forma giyen Eric Smith, 72. dakikada yerini David Nemeth'e bıraktı. Buna çok sinirlenen Smith, kendisini oyundan alan teknik direktörü Fabian Hurzeler'in üstüne yürüdü.

Şampiyonluk maçında bu yapılır mı? Kendisini oyundan alan teknik direktöre saldırdı

TARAFTARLAR SAHAYA DALDI

Taraftarlar, bu olayın şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da Bundesliga'ya yükselmenin sevincini coşkuyla kutladı. Pauli taraftarları, 13 sene sonra gelen başarının tadını hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya fırlayarak yeşil sahada çıkardı.

Şampiyonluk maçında bu yapılır mı? Kendisini oyundan alan teknik direktöre saldırdı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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