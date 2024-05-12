Şampiyonluk maçında bu yapılır mı? Kendisini oyundan alan teknik direktöre saldırdı

Almanya Bundesliga 2'de lider St. Pauli, ligin 33. haftasında sahasında Osnabrück'u 3-1 mağlup etti.Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Afolayan (2) ve Hartel kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise penaltıdan Kehl attı.

ST. PAULİ BUNDESLİGA'YA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten St. Pauli, bitime 1 hafta kala 3 sıradaki Fortuna Düsseldorf ile arasında puan farkını 6'ya çıkardı. Böylelikle sezonu ilk 2'de bitirmeye garantileyen kırmızı-beyazlı takım, 13 yıl aradan sonra Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.

OYUNDAN ALINDI, HOCASININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

St. Pauli'de Bundesliga kutlanırken, beklenmedik bir olay yaşandı. Ev sahibi takımda forma giyen Eric Smith, 72. dakikada yerini David Nemeth'e bıraktı. Buna çok sinirlenen Smith, kendisini oyundan alan teknik direktörü Fabian Hurzeler'in üstüne yürüdü.

TARAFTARLAR SAHAYA DALDI

Taraftarlar, bu olayın şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da Bundesliga'ya yükselmenin sevincini coşkuyla kutladı. Pauli taraftarları, 13 sene sonra gelen başarının tadını hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya fırlayarak yeşil sahada çıkardı.