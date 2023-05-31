Şampiyonluk kesmedi! Devler Ligi'ni düşünen Galatasaray, Aubameyang'ın peşinde

Süper Lig'de 23'üncü şampiyonluğunu ilan eden ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, Chelsea'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve Avrupa'da yeniden iddialı olmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Aubameyang'ı radarına aldı.

TEMASA GEÇİLDİ

Takımın en önemli isimlerinden Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik, Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Galatasaray, Chelsea ve Gabonlu golcü ile ilk teması gerçekleştirdi.

3 GOL ATTI

Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlada 3 gol attı.