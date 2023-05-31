Şampiyonluk kesmedi! Devler Ligi'ni düşünen Galatasaray, Aubameyang'ın peşinde
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Süper Lig'de 23'üncü şampiyonluğunu ilan eden ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, Chelsea'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve Avrupa'da yeniden iddialı olmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Aubameyang'ı radarına aldı.
TEMASA GEÇİLDİ
Takımın en önemli isimlerinden Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik, Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle Galatasaray, Chelsea ve Gabonlu golcü ile ilk teması gerçekleştirdi.
3 GOL ATTI
Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang, bu maçlada 3 gol attı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023