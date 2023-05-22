Şampiyonluk gelirse cepleri dolacak! Soyunma odasına inen Dursun Özbek, futbolculara müjdeyi verdi

Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesinin ardından soyunma odasına inen başkan Dursun Özbek, takıma prim sözü verdi. Özbek, Başakşehir ve İstanbulspor maçları sonrası da futbolculara 10'ar milyon TL prim vermişti.

Sivasspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda geri sayıma geçen Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, mücadele sonrası soyunma odasında futbolculara müjdeyi verdi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. 30 Mayıs'ta Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan sarı-kırmızılılara başkan Dursun Özbek'ten müjde geldi.

"ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Fanatik'te yer alan habere göre, Sivasspor maçının ardından soyunma odasına inen Dursun Özbek, futbolculara prim sözü verdi. Özbek futbolculara yaptığı konuşmada, "Ankaragücü karşısında da elinden geleni yapacağınızı biliyorum. Mücadelenizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Ankaragücü maçında da böyle oynarsanız, şampiyonluk bizim olacak. Siz elinizden geleni yaparsanız biz de üstümüze düşeni yaparız." dedi.