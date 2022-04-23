Şampiyonluk artık bir maç uzaklıkta! Trabzonspor, Adana Demirspor engelini rahat geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonluk artık bir maç uzaklıkta! Trabzonspor, Adana Demirspor engelini rahat geçti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Bordo-mavililer, gelecek hafta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçından 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan bordo-mavililer, şampiyonluğa artık 1 maç uzaklıkta.

TRABZONSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

Maça adeta golle başlayan Trabzonspor 7. dakikada Bruno Peres'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 5 dakika sonra sahneye çıkan Cornelius, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikalarına ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu damga vurdu. Uğurlu 6 dakika gösterdiği uzatmayı 4 dakika oynatıp bitirdi. Hatasını fark eden deneyimli hakem, soyunma odasına giden futbolcuları çağırıp kalan 2 dakikayı da oynattıktan sonra ilk yarıyı bitirdi.

Şampiyonluk artık bir maç uzaklıkta! Trabzonspor, Adana Demirspor engelini rahat geçti

ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAKLAR

61. dakikada Djaniny'nin golüyle skoru 3-0'a getiren Trabzonspor'a 75. dakikada Varga frikikten attığı golle cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maçı 3-1 bordo-mavililer kazandı. Trabzonspor gelecek hafta oynayacağı Antalyaspor maçından 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluk artık bir maç uzaklıkta! Trabzonspor, Adana Demirspor engelini rahat geçti

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title