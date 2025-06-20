Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
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FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Brezilya'nın Botafogo takımı, Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'yi 1-0 mağlup etti. Botafogo'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Igor Jesus attı.

FIFA Dünya Kulüpler Dünya KupasıB Grubu ikinci maçında Brezilya ekibi Botafogo, Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile karşı karşıya geldi.

Rose Bow Stadyumu'nda oynanan maçı Botafogo, 1-0'lık skorla kazandı. Botafogo'ya galibiyeti getiren golü dakika 36'da Igor Jesus kaydetti.

PUAN DURUMU

Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles, Botafogo formasıyla maça ilk 11'de başladı ve 68. dakikada yerini Santiago Rodriguez'e bıraktı. Bu sonuçla Botafogo, puanını 6'ya yükseltti. PSG ise 3 puanda kaldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCevap :

Avrupa şampiyonu olan takım brezilya ligini 8. bitiren takıma yeniliyor. Brezilya liginin ortalama takımı bile avrupada şampiyon olan takımı yeniyorsa gerisini siz düşünün.

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