Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Güncelleme:
Yapay zeka simülasyonuna göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı 2090 yılında Galatasaray olacak; 2091'de ise Beşiktaş kupaya uzanacak.

  • Yapay zeka tahminine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı 2090 yılında Galatasaray olacak.
  • Yapay zeka simülasyonunda 2091 yılında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı öngörüldü.
  • Yapay zeka 2026'dan 2091 yılına kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonlarını sıralayan bir tahmin listesi oluşturdu.

Yapay zekaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı Galatasaray olacak. 2090 yılı için Galatasaray'ı işaret eden tahmin listesinde 2091'de ise Beşiktaş yer aldı.

2090'A KADAR ŞAMPİYONLARI SIRALADI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray'ın performansı sonrası, Devler Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı yapay zekaya soruldu. Yapılan simülasyonda 2026'dan 2091 yılına kadar kupayı kazanacağı öngörülen takımlar sıralandı.

Listede Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City, PSG, Liverpool ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleri birçok kez zirvede yer aldı. Yapay zekanın uzun vadeli tahminine göre kupayı ilk kez müzesine götürecek Türk takımı ise 2090 yılında Galatasaray olacak.

LİSTEDE İKİ TÜRK TAKIMI VAR

Simülasyonda 2090 yılı şampiyonu olarak Galatasaray gösterilirken, 2091 yılında ise Beşiktaş'ın kupayı kazanacağı öngörüldü. Böylece yapay zeka tahmininde iki Türk kulübü de Şampiyonlar Ligi şampiyonları arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJY:

YAPAY ZEKA BİZİM KEDİCİKLERLE KAFA BULUYOR.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

O sene bu sene yapay zeka hiç boşuna zorlama

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Bu yapay zeka GS nin uefa kupasını, süper kupayı kazanacağınıda biliyormuydu yani o zaman olsaydı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

2090 yılı yapay zekanın gözüne girsin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNAKRE:

Yaşarsak 97 yaşında görürüz artık cimbom :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

