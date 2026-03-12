Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

Güncelleme:
TNT Sports spikeri Miroslava Montemayor'un "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bana en çok haz veren takım" sözleri sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını yorumlayan spor muhabiri Miroslava Montemayor, ekran performansının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da futbol gündeminde yer aldı. Ünlü spikerin Galatasaray hakkında söylediği sözler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYINLARININ DİKKAT ÇEKEN İSMİ

TNT Sports'ta Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını yorumlayan Miroslava Montemayor, yayınlardaki enerjisi ve futbol yorumlarıyla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Ünlü muhabir, ekran performansının yanı sıra sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

"GALATASARAY BANA EN ÇOK HAZ VEREN TAKIM"

Montemayor, TNT Sports'taki yayın sırasında Galatasaray hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Ünlü spiker, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bana en çok haz veren takım." ifadelerini kullandı. Montemayor'un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Galatasaray taraftarından da büyük beğeni aldı.

