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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran penaltı

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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in penaltısı, tartışmalara sebep oldu. VAR incelemesinde Alvarez'in topa iki kez dokunduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı. Bu durum, dünya basınında geniş yer buldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün oynanan maçların ardından tamamlandı. Devler Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşirken gecenin en büyük derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Real Madrid'in sahasında oynanan ilk maçı eflatun-beyazlılar 2-1 kazanmış ve avantajı yakalamıştı. Rövanş maçında ise Atletico Madrid erken bir golle üstünlüğü yakalarken 90 dakikada başka gol sesi çıkmayınca mücadele uzatmalara gitti.

ALVAREZ'İN GOL OLAN PENALTISI GECEYE DAMGA VURDU

Maçın uzatma bölümünde de ağlar havalanmadı ve turu geçen takımı penaltılar verdi. Real Madrid penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup edip çeyrek finale kaldı. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in penaltısı ise maça damga vururken tartışmalara sebep oldu.

Atletico Madrid'in ikinci penaltısında topun başına geçen Julian Alvarez, ayağının kaymasına rağmen ağları havalandırdı. Golden sonra yapılan VAR incelemesinde Alvarez'in topa iki kez dokunduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

"SÜREKLİ AĞLIYORLAR"

Maçın ardından konuşan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, "Bu mağduriyetten bıktım. Bu tarz şeyler için sürekli ağlıyorlar. Hakemler ne İspanya'da ne de Avrupa'da bir takıma fayda sağlamak istemiyor. Maçın ilk dakikasında öne geçip ikinciyi atamıyorsanız bu sizin hatanızdır" dedi.

"HİÇ GÖRMEDİM"

Maçtan sonra basın toplantısına çıkan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Buradan Julian'ın topa iki kez dokunduğunu gören varsa elini kaldırsın. Hadi ama... hayır mı? Hiç kimse? Kimse elini kaldırmıyor. Penaltılarda VAR'ın penaltı kararı verdiğini hiç görmedim.'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran penaltı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran penaltı
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