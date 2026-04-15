UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları bugün oynanan iki mücadeleyle başladı. Rakiplerini eleyen Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain yarı finale yükselen ilk takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım belli oldu. İspanya temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta Atletico Madrid, evinde Barcelona'yı konuk etti. Riyadh Air Metropolitano'da TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kazanan Atletico Madrid, rövanşta Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına karşın toplamda 3-2'lik skorla yarı finale yükseldi. Barcelona'nın gollerini 4'üncü dakikada Lamine Yamal ve 24'üncü dakikada Ferran Torres kaydetti. Atletico Madrid'in golü ise 31'inci dakikada Ademola Lookman'dan geldi. Mücadelenin 79'uncu dakikasında Barcelona'da Eric Garcia kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Atletico Madrid, Arsenal - Sporting eşleşmesinden galip gelen takımla kozlarını paylaşacak.

Psg, LIVERPOOL'U ANFIELD'DA DA GEÇTİ

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Liverpool, sahasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı. İlk maçta evinde Liverpool'u 2-0 mağlup eden Psg, rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. PSG'nin gollerini 72'nci ve 90+1'inci dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti. Bu sonuçla yarı final biletini alan PSG, Bayern Münih - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

