Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Manchester City- Galatasaray karşılaşmasında sahaya girerek oyunun durmasına neden olan şahıslara ait maç öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

"UMARIM KENDİNİ PATLATMAZ"

Görüntülerde sahaya dalan kişinin maça oldukça rahat bir şekilde girdiği görülürken İngiliz bir taraftarın, "Umarım kendini patlatmaz. Bugün ölmek istemiyorum" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray maçında üç kişi sahaya girerek oyunun kısa süreliğine durmasına neden olmuştu. Yaşanan olay, stadyumda güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşımıştı.

IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ BAYRAĞI AÇILDI

Sahaya giren kişilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni temsil eden bayrağı açtığı ve sahada bir süre dolaştığı görülmüştü. Hakem, güvenlik sağlanana kadar karşılaşmayı durdurma kararı almıştı.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik görevlilerinin sahaya müdahalesinin ardından söz konusu kişiler stat dışına çıkarıldı. Gerekli önlemler alındıktan sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.