Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik! UEFA yeni formatı resmen açıkladı
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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni formatı resmen açıkladı. Buna göre 2024'te itibaren takım sayısı 32'de 36'ya yükseltilecek. 2 takım özel davetiyeyle turnuvaya katılacak ve bu davet için ülke katsayısı dikkate alınacak.
2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek.
En büyük yenilik ise geleneksel grup aşaması yerine tüm takımların tek bir lig sıralamasıyla belirlenecek olması. Her kulüp, lig aşamasında evde ve dışarda 3'er maç yerine, toplam 8 farklı rakiple 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maç yapacak.
Lig aşamasında yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24 arasında bitiren takımlar birbirleriyle iki ayaklı elemeler oynayacak. Bu eleme turunu geçen takımlar adını son 16 takım arasına yazdıracak.
2024/25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'ne eklenecek 4 takım ise şu faktörlere bağlı olarak belirlenecek;
- Uefa Ülke Sıralaması'nda ilk 4 sıradaki ülkeden 4'er takım katılıyordu. Bundan sonra 5. sıradaki ülkeden de 4 takım alınacak.
- Şampiyonlar yolundan şu ana kadar 4 takım katılıyordu. Buradan katılacak takım sayısı 5'e yükselecek.
- Bir önceki sezon en çok puan toplayan iki ülkeden ekstra iki takım daha özel davetiyeyle Şampiyonlar Ligi'ne katılacak
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