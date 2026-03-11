Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, Atletico Madrid karşısında ilk 15 dakikada 3 gol yiyen kaleci Antonin Kinsky'yi 17. dakikada oyundan aldı. Üst üste hatalı goller yiyen Kinsky, direkt olarak soyunma odasına gitti.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Tottenham, İspanya'da karşı karşıya geldi.
İLK 15 DAKİKADA 3 GOL BİRDEN YEDİ
Tottenham'ı çalıştıran Igor Tudor, ilk 11'de kaleci Antonin Kinsky'ye şans verdi. Tudor, 22 yaşındaki file bekçisini yaptığı üst üste hatalar sonucu 17. dakikada oyundan çıkardı. Atletico Madrid'in ilk golü öncesinde topu oyuna sokmak isterken ayağı kayan Kinsky, topu rakibe bıraktı ve gole davetiye çıkardı. Çek kaleci, üçüncü golde de benzer bir hata yaptı. Kısa kalan pası Julian Alvarez, ilk 15 dakikada skoru 3-0'a getirdi.
SANİYE DÜŞÜNMEDEN OYUNDAN ALDI
Üst üste gelen hatalar teknik direktör Igor Tudor'u çıldırttı. Deneyimli teknik adam, 17. dakikada değişiklik yaptı ve Kinsky kenara geldi. Oyuna tecrübeli kaleci Vicario dahil oldu. 22 yaşındaki eldiven, büyük bir üzüntü içerisinde direkt olarak soyunma odasına yöneldi.