Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda Real Madrid ile Juventus'un birbirleriyle eşleşmesi Türk futbolseverleri heyecan içine soktu.

MİLLİ YILDIZLAR KARŞI KARŞIYA

İki dünya devinin mücadelesi, aynı zamanda A Milli Takım'ın genç yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı da karşı karşıya getirecek.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ ONLARDA

Türk futbolunun geleceği olan iki yetenekten Arda Güler, takımı Real Madrid için, Kenan Yıldız ise takımı Juventus için galibiyet mücadelesi verecek. Bu ikili, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ardından ilk kez Avrupa'nın en büyük sahnesinde rakip olacak. Bu özel buluşma, Türk futbolseverler için Şampiyonlar Ligi'nde önemle takip edilecek.