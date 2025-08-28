Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşen kura çekiminde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus birbirlerine rakip olacak. Bu ikili, son olarak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda karşı karşıya gelmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda Real Madrid ile Juventus'un birbirleriyle eşleşmesi Türk futbolseverleri heyecan içine soktu.

MİLLİ YILDIZLAR KARŞI KARŞIYA

İki dünya devinin mücadelesi, aynı zamanda A Milli Takım'ın genç yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı da karşı karşıya getirecek.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ ONLARDA

Türk futbolunun geleceği olan iki yetenekten Arda Güler, takımı Real Madrid için, Kenan Yıldız ise takımı Juventus için galibiyet mücadelesi verecek. Bu ikili, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ardından ilk kez Avrupa'nın en büyük sahnesinde rakip olacak. Bu özel buluşma, Türk futbolseverler için Şampiyonlar Ligi'nde önemle takip edilecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Dünyaca ünlü futbolcu sevgilisinden ayrılmamak için Türkiye'ye gelmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli

Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.