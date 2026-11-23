Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta yarın başlarken Galatasaray Aston Villa'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray yarın saat 20.45'te Aston Villa'yı ağırlayacak, Fenerbahçe ise 25 Kasım Çarşamba TSİ 23.00'te Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, yarın açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın İngiltere ekibi Aston Villa'yı saat 20.45'te ağırlayacak. Fenerbahçe ise 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına konuk olacak.
"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya)
20.45 Galatasaray - Aston Villa (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz)
23.00 Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa)
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Como (İtalya) - AEK (Yunanistan)
25 Kasım Çarşamba:
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Villarreal (İspanya)
20.45 Sabah (Azerbaycan) - Barcelona (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Roma (İtalya)
23.00 Inter (İtalya) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Viking (Norveç)
23.00 Sporting (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Lille (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Fenerbahçe