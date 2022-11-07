Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi, Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

E?şleşmeler şöyle:

Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nden sonra ise Konferans Ligi kura çekimine geçilecek ve Trabzonspor'un son 32 turundaki rakibi belli olacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde son maçında Ferencvaros’u 1-0 yenmesine rağmen, grup üçüncüsü olmuş ve UEFA Konferans Ligi’nde son 32 turuna kalmıştı.

B?ordo Mavililerin muhtemel rakipleri şöyle:

Konferans Ligi’nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor ise grup birincisi olarak son 16 turuna yükselmişti.

K?upada son 16 turu maçları 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak.

Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde grup birincisi olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakipleri ise 24 Şubat'ta belli olacak.