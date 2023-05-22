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Şampiyon Yeni Mersin İdmanyurdu yönetimi istifa etti

Şampiyon Yeni Mersin İdmanyurdu yönetimi istifa etti

Spor Haberleri

Bu yıl mücadele ettiği TFF 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Başkan Metin Saltık, yönetici Ümit Saltık ve Basın Sözcüsü Halim Yiğit istifa etti.

Bu yıl mücadele ettiği TFF 3. Lig'de şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Yeni Mersin İdmanyurdu'nda Başkan Metin Saltık, yönetici Ümit Saltık ve Basın Sözcüsü Halim Yiğit istifa etti.

Bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu, sezonu 68 puanla şampiyon tamamlamasının ardından 2. Lig'e yükseldi. Kentte sokakların kırmızı-laciverte büründüğü ve şampiyonluk sevinçlerinin yaşandığı sıralarda, gelen istifa haberleri herkesi şaşırttı. Takımı şampiyon olan ve 2017 yılından itibaren başkanlık yapan Metin Saltık, yönetici Ümit Saltık ve Basın Sözcüsü Halim Yiğit istifa ettiğini duyurdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İdmanyurdu Spor Haberler

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