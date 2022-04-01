Şampiyon voleybolcu kızlardan Başkan Akay'a kupalı teşekkür

SEYHAN, ADANA (İHA) - Seyhan Belediyespor Kulübü voleybol takımı genç kızlar ve küçük kızlar kategorisinde Adana şampiyonu olurken midi kızlarda Adana 2.'si, yıldız kızlar da ise Adana üçüncülüğünü elde ederek başarısı gösterdi. Takım, kazandıkları kupaları Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a hediye etti.

Başarılı bir sezonu geride bırakan Seyhan Belediyespor Kulübü voleybol takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti. Voleybolcular, desteklerinden dolayı Akay'a teşekkür ederek kupalarını hediye ettiler.

Seyhan Belediyesi olarak başarıdan çok spora alıştırmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Şampiyon olan ve derece yapan voleybol takımlarımızın idari, teknik ve sporcu kutluyor ve teşekkür ediyorum. Verdiğimiz desteğin karşılığının başarı olarak dönmesi bizleri son derece mutlu etmektedir. İçinizden önümüzdeki yıllarda Türk voleyboluna başarılı bir şekilde hizmet edecek sporcuların yetişeceğine inanıyorum ve bundan sonraki süreç için başarılar diliyorum" dedi.

Başarılı bir sezonu daha geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirten Seyhan Belediyespor Kulübü, kadın voleybol takımları baş antrenörü Göksel Özbek ve antrenör Aşkın Turuşkan da, "Seyhan Belediye Başkanımız bizlerin hak ettiği noktaya ulaşması adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak desteğini esirgemedi. Elde edilen şampiyonluklar ve derecelerde en büyük pay sahibi kendisidir. Sporcularımız adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - ADANA