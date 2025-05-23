Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi
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Şampiyon olarak TFF 3. Lige yükselme başarısı gösteren Denizli İdmanyurdu, hiçbir kurumdan destek alamadığı için ligden çekilme kararı aldığını duyurdu. Kulüp başkanı İbrahim Gürel, bu zorlu süreçte hiçbir kurum ya da kişinin yanında olmadığını belirtti ve Denizli'nin bu değeri fark etmediğini ifade etti. Bu durum sonucunda kulübü satma ya da kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. grupta şampiyon olan ve TFF 3. Lig'e çıkan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, ligden çekilme kararı aldı.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞADIK"

Haber 20 Denizli'de yer alan habere göre; kulüp başkanı İbrahim Gürel aldıkları kararın nedenlerini, "Şampiyonluğun ardından büyük umutlar besledik ancak büyük hayal kırıklıkları yaşadık. Bu amatörden profesyonele gelen zorlu süreçte hiçbir kurumu yanımızda göremedik. Hiçbir kurum ya da kişinin yanında olmadan yürüttüğümüz bu mücadele de Denizli'nin bu değerin farkında olmadığını, şampiyonluğu bu şehrin doyasıya sahiplenmediğini ve maalesef yalnız kaldığımızı görüyoruz.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Bölgesel Amatör'den çıkmanın zor olduğu dönemde profesyonel lige çıkarak Denizli'yi takımsız bırakmamanın mutluluğu içerisinde olduk. Ancak bizim psikolojik gücümüzün artık takımı daha üst liglere taşımaya yeterli olacak durumda olmadığını ve yönetimi güçlendirme adına yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alınamamasından dolayı şehrin ileri gelen protokol üyelerinin maçlara ve kutlamalara dahi gelmeyip takımı yalnız ve Denizli futbolunu sahipsiz bırakmış olmalarından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz.

"DENİZLİ BİZİM KIYMETİMİZİ BİLEMEDİ"

Denizli'yi yöneten seçilmiş ya da atanmış kişi ya da kuruluşların ilgisizliklerinden dolayı kulübü satma yada kapatma kararı aldık. Artık futbolun içinde olmak istemiyoruz. Denizli bizim kıymetimizi bilemedi" ifadelerini kullanarak açıkladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Milletin işi gücü yok takım mı kurtarcak,bırakın ya!Pandemi olur,savaş olur,afet olur bu top işi durmaz mı ya..İllâ oynanacak ki küreselcilerin çarkı bozulmayacak!Nasıl bir ahmaklıktır anlamadım qitti..

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