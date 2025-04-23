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Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti

Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
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Fransa Ligue 1'in 29. haftasında şampiyon PSG, deplasmanda Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi son buldu. PSG, ligde 78 puanla lider durumda. Nantes ise 31 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde 14. sırada yer aldı.

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında şampiyon Psg, deplasmanda Nantes'ın konuğu oldu. Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

10 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Karşılaşmanın ilk golü 33. dakikada PSG forması giyen Vitinha'dan geldi. Bu gol ile birlikte ilk devre PSG'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 83. dakikada Douglas Augusto skoru 1-1'e getirdi ve kalan dakikalarda başka gol çıkmadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte PSG'nin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi son buldu. PSG, ligde 78 puan lider durumda. Nantes ise 31 puan ile düşme hattının 4 puan üzerinde 14. sırada yer aldı. Ligde gelecek hafta PSG, sahasında Nice'i ağırlayacak. Nantes, Toulouse'u konuk edecek.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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