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Şampiyon okçulardan Belediye Başkanı Bayrakdar'a ziyaret

Şampiyon okçulardan Belediye Başkanı Bayrakdar'a ziyaret

Spor Haberleri

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcular, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'ı ziyaret etti. Afyonkarahisar'da düzenlenen ve 70 ilden 2 bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, Hamamözü Hamit Kaplan Ortaokulu öğrencileri birinci oldu. Başkan Bayrakdar, şampiyon öğrencileri kutlayarak destek sözü verdi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcular, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen ve 70 ilden 2 bine yakın sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda, Hamamözü Hamit Kaplan Ortaokulu öğrencileri birinci oldu.

Öğrenciler, Başkan Bayrakdar'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Bayraktar, şampiyon öğrencileri kutlayarak, "Onların başarısı hepimizi mutlu etti, hepsine çok teşekkür ediyorum. İlçemize bu gururu yaşadıkları için sağ olsunlar. Neye ihtiyaçları olursa, her zaman yanlarında olacağım." dedi.

Kaynak: AA / Eray Özen - Spor

Fatih Bayrakdar Türkiye Spor Haberler

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