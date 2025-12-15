Şampiyon Motosikletçi Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Bayındır ilçesinde hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı (24) yaşamını yitirdi. Çapacı'nın cenazesi Ödemiş ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Zeytinova Mahallesi Bayındır-Tire kara yolunun Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi kesiminde meydana geldi. Özgür Çapacı, kullandığı 35 CMG 917 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çapacı, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 3 babası olan Özgür Çapacı için bugün ikindi vakti Ödemiş Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çapacı'nın yakınları, sevenleri ve motosiklet tutkunları katıldı. Çapacı'nın cenazesi kılınan namazının ardından götürüldüğü Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Profesyonel olarak motosiklet sporuyla ilgilendiği öğrenilen Çapacı'nın, Türkiye genelinde çeşitli şampiyonluklarının bulunduğu öğrenildi.