Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Afrika Uluslar Kupası finali sonrası Senegal hükmen mağlup sayılırken şampiyonluk Fas'a verildi, Fas halkı kararı sokaklarda kutladı ve Senegal süreci tahkime taşıdı. Şehir merkezlerinde toplanan Faslı taraftarlar, bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Araç konvoyları ve meşalelerle yapılan kutlamalar gece boyunca sürdü.
Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan kriz, turnuvanın kaderini değiştirdi. Senegal'in sahadan çekildiği karşılaşma sonrası alınan kararla maç 3-0 hükmen Fas lehine tescillendi ve şampiyon değişti.
Afrika Futbol Federasyonu, aldığı kararla kupanın Fas'a teslim edileceğini duyurdu. Finalde sahada kaybeden Fas, hükmen galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonluğu iptal edilen Senegal cephesi karara itiraz edeceğini açıkladı. Senegal Futbol Federasyonu, süreci tahkime taşıyarak kararın yeniden incelenmesini talep edecek.
Kararın ardından Fas'ta büyük bir coşku yaşandı. Taraftarlar sokaklara çıkarak bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.