Son dakika haberi | SPOR Şampiyon golfçü Mehmet Kazan Başarı kolay, yeter ki destek olunsun

Şampiyon golfçü Mehmet Kazan Başarı kolay, yeter ki destek olunsun

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) Almanya'da, Çekya'da ve Hollanda'da düzenlediği turnuvalardan 7 kupayla dönen milli golfçü Mehmet Kazan'ı makamında ağırladı.

Mayıs'ta Almanya'da gross ve net kategorilerinde iki ayrı 2'ncilik, Haziran'da Çekya'da dört ayrı 1'incilik ve Temmuz'da da Hollanda'da şampiyonluk elde eden İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanı Mehmet Kazan, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile birlikte İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Şampiyon golfçü Mehmet Kazan ve Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, ziyaret sonrası DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Milli golfçü, "Bu başarıda emek, çalışma ve ekip işi var. Tabii ki ben oyuncu olarak başarı elde ediyorum ama arkada destekleyen İBB ve İstanbul Ağaç Peyzaj A.Ş var. Biz bir ekip olarak bunu başarıyoruz. Başarı kolay ve ben her zaman şunu diyorum; 'ben engelli değilim, beni engellemeyin'. Başarı kolay, yeter ki destek olunsun" dedi.

Golfe nasıl başladığını anlatan Kazan, "Golf sporuna tesadüfen 2007 yılında 23 Nisan günü Golf Federasyonun Engelli Golfü Milli Takımı oluşturma projesi vardı. Almanya'dan gelen hoca vuruş yapmamı istedi, vuruş yaptıktan sonra 'golf oynadın mı' diye sordu, ondan sonra başladım. 2010'dan 2022'ye kadar Avrupa'da 9 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 3 de üçüncülük derecelerim bulunuyor. Türkiye'de de zaten 16 birinciliğim var. Hafta 7 gün, ben 28 gün çalışıyorum. Başarı böyle geliyor" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı zorluklarla ilgili ise Kazan, "Çok zorluk oluyor ama zorlukların üstesinden geliyorum. Zaten zorluk yok ise başarı da olmuyor. Zorlukları aşarak başarıyı getiriyorsunuz. Her türlü zorlukla karşılaşıyorsunuz. Ama bunların hepsini aşıyoruz ve başarı öyle geliyor" şeklinde konuştu.

Son olarak hedeflerinden bahseden milli golfçü, "Bu sene 3 müsabaka kaldı. Benim hedefim; 2022'de en iyi dereceyi elde edip dünya sıralamasında ilk 3'ün içine girmek. Öte yandan 2024 ve 2028'de Paralimpik Olimpiyatları'na golf de eklenecek, oralarda Türk bayrağını zirveye dikmek istiyorum" diye konuştu.

"ONUN BAŞARILARI BİZİ MUTLU EDİYOR, GURUR KAYNAĞIMIZ"

Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdür'ü Ali Sukas, "Göğsünde ay yıldız olan herkes baş tacıdır, biliyorsunuz. Başarıları gurur kaynağımızdır. Mehmet Bey de aynı zamanda bizim çalışanımız. Biz sadece sponsor olarak değil, bizim ekip arkadaşımız. Onun başarıları bizi mutlu ediyor, gurur kaynağımız. Türkiye'de de yarışmalara katılıyor. Yaklaşık 15 yıldır golfün içerisinde. Avrupa'da çok sayıda madalyası var; ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük... 2022 ile ilgili bir hedef koymuştuk. Avrupa'da mutlaka birinci olmasıyla ile ilgili, onu da başardı. Kendisini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonu bir kez daha kutlayan Ali Sukas, "İBB ve ona bağlı bir iştirak şirketinin genel müdürü olarak bünyemizde böyle bir personelin olması, emeği, gayreti ve motivasyonu ile bu desteği hak eden bir arkadaşımız. Sonuçta çalışmasıyla o başarıyı ülkemize kazandırmış oldu. Hem kendisini hem İBB'yi bu anlamda kutlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada ziyaret sonunda İmamoğlu, şampiyon golfçüye altın, Nutuk, İstanbul ve spor konulu İBB yayını kitap seçkisi hediye etti. Kazan da İmamoğlu'na yeni şampiyonluklar elde edeceğinin sözünü vererek, imzalı golf topu armağan etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor