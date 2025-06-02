Şampiyon Galatasaray'ın yönetiminde kriz çıktı

Şampiyon Galatasaray'ın yönetiminde kriz çıktı
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Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen Gazeteci Haluk Yürekli, Sarı-kırmızılı yönetiminde transferler için yetki alması gereken yöneticiler konusunda tartışma çıktığını iddia etti. Yürekli, konuyla ilgili, "İbrahim Hatipoğlu, 'Eğer ben futbolda olmazsam ve Abdullah Kavukcu devam ederse istifa ederim.' dedi. Galatasaray'da olmaması gereken tek şey masada yine. Trasferi kim yapacak abi?'' dedi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a yakınlığı ile tanınan Gazeteci Haluk Yürekli, Sarı-kırmızılıların gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'DA TRANSFER KRİZİ

Galatasaray'ın yönetiminde transfer konusunda yetki alması gereken yöneticiler arasında anlaşmazlık çıktığını belirten Yürekli, yaşanan olaylara değinerek, "Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, 'Eğer ben futbolda olmazsam ve Abdullah Kavukcu devam ederse istifa ederim.' dedi. Galatasaray'da olmaması gereken tek şey masada yine.'' dedi.

''TRANSFERLERİ KİM YAPACAK ABİ?''

Transferleri kimin yapacağına karar verilmeli diyen Haluk Yürekli, ''Transferi kim yapacak abi? Dursun Özbek mi, kardeşi Mehmet Özbek mi, Abdullah Kavukçu mu, İbrahim Hatipoğlu mu? Yine Dursun Özbek halının altına süpürüyor durumu var. Bu sezonun yaz transferi çok değerli kim yapacaksa yapsın, bir karar verilmeli.'' ifadelerini kullandı.

''ÇİFT BAŞLILIK GALATASARAY'A ZARAR VERDİ''

Çift başlılığın Galatasaray'a zarar verdiğini söyleyen Yürekli, ''Mevcut organizasyon yanlış. Biri İlkay Gündoğan'a gider öbürü başkasına gider, bütünlük oluşmaz. Galatasaray'ın net listesi olmalı ve tek elden yürümeli. Abdullah Kavukçu, Gardi ile yürüyor diğerleri başka türlü, bu çift başlılık Galatasaray'a zarar verdi. Okan Buruk'un istekleri ertelenir. Avrupa'da başarı gelmez." yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

FB li medya iş başında :)

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