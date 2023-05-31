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Şampiyon Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Yıkımı yaşayan Fenerbahçelilerin canı daha da sıkılacak

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala ilan eden Galatasaray, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılıların talebi kabul görürse Galatasaray, tüm sezon şampiyonluk için yarıştığı ezeli rakibi ile oynadığı maçın ardından kupayı kaldıracak.

Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluk sonrası oynayacağı ilk iç saha maçı Fenerbahçe derbisine denk gelen sarı-kırmızılılar, TFF'ye kupa başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY KUPAYI DERBİDEN SONRA KALDIRMAK İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.

"TFF'YE BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Şampiyonluk kupasının Fenerbahçe maçına gelmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağız. Talimatlarda şampiyonluğu kesinleşmiş takımın ilk iç saha maçına şampiyonluk kupası gelebilir diyor." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

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