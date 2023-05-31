Şampiyon Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Yıkımı yaşayan Fenerbahçelilerin canı daha da sıkılacak

Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala ilan eden Galatasaray, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılıların talebi kabul görürse Galatasaray, tüm sezon şampiyonluk için yarıştığı ezeli rakibi ile oynadığı maçın ardından kupayı kaldıracak.